Доходы Apple за второй квартал: с iPhone всё плохо, сервисы спасли положение

Продажи iPhone снизились на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, упав с 51,33 до 45,96 миллиарда долларов. Это уже второй квартал подряд, когда продажи iPhone снижаются, и некоторые аналитики опасаются еще более резкого падения. Замедление темпов роста особенно заметно в Китае, ключевом рынке, столкнувшемся с усилением конкуренции со стороны Huawei.

В других сегментах аппаратного обеспечения также наблюдалось небольшое снижение. Продажи iPad упали до 5,6 миллиарда долларов с 6,67 миллиарда долларов. Категория «Другие продукты», в которую входят носимые устройства и Apple TV, также немного снизилась, несмотря на запуск новой гарнитуры Vision Pro.

Однако ярким пятном в отчете стал сегмент «Услуги». Доходы от подписок, таких как Apple Music и iCloud, выросли до рекордных 23,9 миллиарда долларов по сравнению с 20,91 миллиарда долларов в прошлом году.

Несмотря на снижение темпов роста аппаратного обеспечения, Apple успокоила инвесторов, объявив о масштабной программе выкупа акций на сумму 110 миллиардов долларов.