Доходы интернет-пиратов в России снизились впервые за пять лет

Об этом сообщает компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности. По информации экспертов, объём рынка составил $63,5 млн. В 2015 году он был равен $32 млн, в 2016 вырос до $62 млн, в 2017 — до $85 млн, а в 2018 — до $87 млн.

Эксперты считают, что на падение рынка повлияли антипиратский меморандум, изменения в законодательстве, падение главных пиратских сетей доставки контента и борьбу Федеральной налоговой службы с онлайн-казино и букмекерами. Последние были основным источником доходов пиратских ресурсов. Например, Azino777 уже давно не лидер на рекламном рынке.

При этом желание россиян смотреть пиратский контент выросло на 0,06% по сравнению с 2018 годом. Это измеряется по количеству соответствующих поисковых запросов.