Доходы Nvidia «отпугнули» инвесторов в AMD и Intel

Успех Nvidia вызвал вопросы о ее конкуренции в создании графических процессоров, необходимых для больших моделей искусственного интеллекта.

Тенденция развития искусственного интеллекта меняет рынок микросхем для центров обработки данных. Вместо центральных процессоров используются графические процессоры, ускоряющие работу ИИ, которые предпочитают крупные игроки облачных вычислений, такие как Alphabet, Amazon и Microsoft. Процессоры нового поколения Nvidia настолько востребованы, что скорректированная валовая маржа компании выросла до 71,2%. Росс Сеймор из Deutsche Bank подчеркивает доминирующее положение Nvidia: ожидается, что ее доходы от продаж в центрах обработки данных превзойдут показатели Intel и AMD вместе взятых.

А пока новый GPU с ИИ Intel для центров обработки данных ожидается в 2025 году, аналоги AMD могут получить распространение не ранее 2024 года, что может позволить Nvidia еще сильнее укрепить свое доминирующее положение.