Доходы тиктокеров превысили заработок директоров крупных компаний США

Например, Чарли Дамелио (Charli D’Amelio), которая начала публиковать ролики со своими танцами в TikTok в 2019 году, заработала в прошлом году $17,5 млн. У девушки 133 млн подписчиков, она зарабатывает деньги, продавая свою линейку одежду и продвигая различные товаров в роликах. При этом девушке всего 17 лет.

Для сравнения, медианная зарплата директоров компаний из S&P 500 за 2020 год составила около $13,4 млн. Гонорар Дамелио был выше, чем у Криса Кемпчински из McDonald's ($10,8 млн).