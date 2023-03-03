Доклад: мир становится всё более авторитарным, но надежда есть

Доклад: мир становится всё более авторитарным, но надежда естьДаже самые суровые режимы могут рушиться
Институт разновидностей демократии шведского Гетеборгского университета опубликовал отчёт, из которого следует, что впервые за два десятилетия в мире стало больше закрытых автократий, чем либеральных демократий.
Фото: Unsplash
Как отмечают авторы, демократический упадок произошёл во всем мире, и всё большее число людей живёт в закрытых автократиях. «Уровень демократий... вернулся к уровню 1986 года. Это означает, что 72% населения мира, 5,7 млрд человек, живут под авторитарным правлением», — говорят исследователи.
Демократический упадок был наиболее драматичным в Тихоокеанском регионе, Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Количество стран в мире, которые в настоящее время переживают демократические неудачи или автократизацию, за последние десять лет значительно увеличилось — с 13 до 42.
Факторами автократизации авторы считают давление на свободные СМИ, гражданское общество, независимые организации и судебную систему. Они также отмечают, что некоторым странам удавалось восстановиться после длительных периодов демократического демонтажа. Боливия, Молдова, Эквадор, Мальдивы, Северная Македония, Словения, Южная Корея и Замбия преуспели в том, чтобы повернуть вспять свою авторитарную эволюцию.