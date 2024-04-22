Доктор наук объяснила, что случилось с Бермудским треугольником

В 1945 году в районе Бермудского треугольника пропал рейс 19, группа из пяти бомбардировщиков ВМС США, выполнявших тренировочную миссию. В дальнейшем часто кораблекрушения и разбившиеся самолёты связывали с этим Треугольником.

Тем не менее в 1975 году Ларри Куше опубликовал книгу, где опровергалась легенда о Бермудском треугольнике. Выяснилось, что данные о нём были неточными, преувеличенными или непроверенными. Специалист сделал вывод, что количество инцидентов в этой области несильно выше, чем в любой другой части океана.