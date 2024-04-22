Доктор наук объяснила, что случилось с Бермудским треугольником

Доктор наук объяснила, что случилось с Бермудским треугольникомМного лет этот участок связывали с загадочными исчезновениями лодок и самолётов
В 1945 году в районе Бермудского треугольника пропал рейс 19, группа из пяти бомбардировщиков ВМС США, выполнявших тренировочную миссию. В дальнейшем часто кораблекрушения и разбившиеся самолёты связывали с этим Треугольником.
Тем не менее в 1975 году Ларри Куше опубликовал книгу, где опровергалась легенда о Бермудском треугольнике. Выяснилось, что данные о нём были неточными, преувеличенными или непроверенными. Специалист сделал вывод, что количество инцидентов в этой области несильно выше, чем в любой другой части океана.
При этом за прошедшие годы было предложено немало самых разных объяснений загадки Бермудского треугольника. Одно из самых странных заключалось в том, что пузыри метана, выпущенные с морского дна, опрокидывали корабли. Но исследования Геологической службы США не фиксировали значительных выбросов метана за последние 15 000 лет.
Несмотря на большой объём воздушного и морского сообщения, а также частые ураганы, в Бермудском треугольнике не обнаруживалось статистически необычного количества авиакатастроф и кораблекрушений.
Так почему легенда о Бермудском треугольнике оказалась настолько живучей? Всё просто: людей по природе тянет к тайнам.