Долгие рукопожатия оказались угрозой для рабочих отношений

Об этом пишут исследователи из Университета Данди в Шотландии. Они провели эксперимент с 34 добровольцами, которых разделили на три группы. С каждой группой здоровались разные люди, используя рукопожатие с различной длительностью или же вовсе без рукопожатия.

Оказалось, что после длительного рукопожатия (более трёх секунд) участники эксперимента показывали меньшее удовольствие, реже смеялись и больше беспокоились. Наиболее нейтрально показали себя испытуемые, которые ограничивались зрительным контактом. Их поведение никак не менялось.

Поэтому учёные пришли к выводу, что длительные рукопожатия могут с самого начала ставить под угрозу качество отношений. Отметим, что эксперимент был слишком малочисленным, и делать на его основе универсальные выводы не стоит.