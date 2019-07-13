Долгожителей в Москве становится больше

Об этом СМИ рассказал заместитель главы департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Филиппов. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни москвича составляет 78 лет. В целом, сейчас в столице проживает около трёх миллионов пенсионеров. С увеличением продолжительности жизни эта цифра, конечно, вырастет. Власти ожидают, что в 2030 году пенсионеров будет уже около 4 миллионов человек.

По словам чиновника, современные пенсионеры и в 60, и в 70 лет чувствуют себя почти так же, как в 45 и 50.

В прошлом году в США вышло интересное исследование. Учёные обнаружили, что ожидаемая продолжительность жизни в богатых кварталах выходит на 33 года больше, чем в бедных.