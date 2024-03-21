Долгую игру в компьютер связали с риском эректильной дисфункции у мужчин

В то время как не было обнаружено повышенного риска развития ЭД при просмотре телевизора или вождении автомобиля на досуге, использование компьютера была достоверно связано с повышенным риском развития ЭД. Интересно, что исследование не выявило связи между использованием компьютера и такими факторами, как депрессия, тревожность или здоровье кровеносных сосудов. Однако была выявлена связь между использованием компьютера и снижением уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) — гормона, играющего важнейшую роль в половом развитии и функционировании обоих полов.

Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований для окончательного установления причинно-следственной связи между использованием компьютера и ЭД. Тем не менее, эти результаты указывают на потенциальную связь между чрезмерным пребыванием за экраном и сексуальным здоровьем мужчин.

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