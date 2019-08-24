Ferra

Доллар хотят заменить новой криптовалютой

Использовать её в качестве основной резервной валюты мира
Доллар долгое время является основной мировой резервной валютой. Однако эксперты считают, что его использование довольно рискованно. Глава Банка Англии заявил, что доллар стоит заменить на новую цифровую валюту.

Эта валюта должна быть основана на глобальной корзине товаров и обеспечивать равновесие для сложной мировой финансовой системы. Сложная она потому, что одни страны перешли на нулевую или отрицательную процентную ставку, а другие, например США, поддерживают ключевую ставку выше ноля.

Ещё причины, по которым стоит задуматься о смене основной резервной валюты, заключаются в минусах самого доллара. Сейчас доверие к нему во всём мире подрывает торговая война США с Китаем. Да и, в целом, многие страны находятся в сильной зависимости от колебаний американской экономики.

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