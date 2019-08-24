Доллар хотят заменить новой криптовалютой

Эта валюта должна быть основана на глобальной корзине товаров и обеспечивать равновесие для сложной мировой финансовой системы. Сложная она потому, что одни страны перешли на нулевую или отрицательную процентную ставку, а другие, например США, поддерживают ключевую ставку выше ноля.

Ещё причины, по которым стоит задуматься о смене основной резервной валюты, заключаются в минусах самого доллара. Сейчас доверие к нему во всём мире подрывает торговая война США с Китаем. Да и, в целом, многие страны находятся в сильной зависимости от колебаний американской экономики.