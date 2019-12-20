Наука и технологии
Сегодня 19:51
Дома предложили обогревать с помощью тепла от мощных компьютеров
Автор идеи — лауреат премии «Глобальная энергия — 2019»
Эксперт, лауреат премии «Глобальная энергия — 2019» заявил журналистам, что тепло, которое выделяется во время работы мощными компьютерами, можно использовать для обогрева жилых домов.
Специалист считает, что людям следует создать системы, способные улавливать тепло от процессоров, памяти и других компонентов компьютеров. Эту энергию можно было бы использовать для обогрева домов, подогрева воды, производства электричества. Эксперт уверен, что такая технология помогла бы России сэкономить значительные средства и уменьшить затраты газа и нефти.
Специалист также выразил уверенность в том, что в будущем рост энергопотребления компьютерных систем не прекратится. Всё потому, что число самих компьютеров будет увеличиваться. Особенно вычислительных центров и систем облачного хранения данных.