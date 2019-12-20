Дома предложили обогревать с помощью тепла от мощных компьютеров

Специалист считает, что людям следует создать системы, способные улавливать тепло от процессоров, памяти и других компонентов компьютеров. Эту энергию можно было бы использовать для обогрева домов, подогрева воды, производства электричества. Эксперт уверен, что такая технология помогла бы России сэкономить значительные средства и уменьшить затраты газа и нефти.

Специалист также выразил уверенность в том, что в будущем рост энергопотребления компьютерных систем не прекратится. Всё потому, что число самих компьютеров будет увеличиваться. Особенно вычислительных центров и систем облачного хранения данных.