Домашний интернет в России опять подорожает: операторы поднимут тарифы в 2023 г.

Аналитики считают, что результаты текущего опроса действительно могут свидетельствовать о подготовке к росту тарифов. Особенно это касается самых востребованных услуг — фиксированный доступ в интернет и мобильная связь.

Так, год назад количество компаний, которые прогнозировали рост цен, было меньше — 78%. Теперь же операторы находятся под давлением внешних факторов, таких как уход международных поставщиков и подорожание оборудования.

Среди опрошенных есть те компании, что рассматривают рост цен от 10 до 15%. Их 41%. По мнению респондентов, больше всего вырастет стоимость мобильной связи.