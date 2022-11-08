Домашний интернет в России опять подорожает: операторы поднимут тарифы в 2023 г.Как и мобильная связь
Агентство TelecomDaily опросило компании, предоставляющие телекоммуникационные услуги. Оказалось, что до 90% фиксированных операторов готовы поднять в 2023 году цены на свои тарифы.
Аналитики считают, что результаты текущего опроса действительно могут свидетельствовать о подготовке к росту тарифов. Особенно это касается самых востребованных услуг — фиксированный доступ в интернет и мобильная связь.
Так, год назад количество компаний, которые прогнозировали рост цен, было меньше — 78%. Теперь же операторы находятся под давлением внешних факторов, таких как уход международных поставщиков и подорожание оборудования.
Среди опрошенных есть те компании, что рассматривают рост цен от 10 до 15%. Их 41%. По мнению респондентов, больше всего вырастет стоимость мобильной связи.
Из этого опроса я бы сделал вывод, что цены продолжат расти, операторы постараются ограничиться 10-15%, что мы и так наблюдаем практически каждый год. В операторских компаниях хорошо понимают, что возможности абонентов ограничены, однако инфляция, необходимость закупать оборудование по новым расценкам, а также переводить данные на другие площадки, менять поставщиков ПО диктует им свои условия.