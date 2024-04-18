Домашних собак назвали угрозой для вымирающих видов животных

В исследовании, опубликованном в журнале Neotropical Biology and Conservation, подробно описаны два отдельных случая, когда собаки преследовали и нападали на горных тапиров в течение двух месяцев. Это подчеркивает растущую угрозу, которую домашние собаки представляют для дикой природы, особенно для исчезающих видов, считают исследователи.

«Вторжение домашних собак на охраняемые территории — это глобальная угроза», — говорит ведущий автор исследования Хуан Камило Сепеда-Дуке (Juan Camilo Cepeda-Duque). «Собаки могут способствовать исчезновению видов, нарушать динамику численности хищников и даже разрушать экосистемы».

Горные тапиры, отнесенные к категории «находящихся под угрозой исчезновения», уже сталкиваются с проблемой потери среды обитания и браконьерства. Дополнительный стресс, вызванный нападениями собак, может еще больше повлиять на их здоровье, размножение и способность находить пищу.

Исследовательская группа подчеркивает необходимость ужесточения мер по контролю численности собак на охраняемых территориях и вокруг них.