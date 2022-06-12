Домен для российской замены «Макдоналдса» выставили на продажу за 298 млн рублей

Объявление размещено на сайте магазина доменов Ru-Сenter. Стоимость домена составляет 298 700 000 рублей. Его зарегистрировали 10 июня 2022 года. А первые рестораны «Вкусно и точка» открылись сегодня, 12 июня. До сего дня название хранили в тайне.

Отмечается, что домен оплачен до 10 июня 2023 года. Интересно, что сейчас по адресу vkusno-i-tochka.ru находится сайт с кулинарными рецептами. В сети ресторанов «Вкусно и точка» подтвердили, что не выкупали домен.

Напомним, покупателем «Макдоналдс» в России стал бизнесмен Александр Говор, который был главой сети в Сибири.