Домен маленького острова .ai стал «золотой жилой» на фоне бума ИИ

Домены .ai уже получили такие компании, как xAI Илона Маска, Google, Microsoft и многочисленные стартапы. Винс Кейт, который управляет доменом от имени Ангильи с 1990-х годов, отметил, что за последний год количество регистраций в домене .ai почти удвоилось и достигло 287 432. По прогнозам Кейта, только в текущем году всплеск популярности домена .ai может принести Ангилье 30 млн долларов от регистрационных сборов, что является значительным доходом, учитывая, что ВВП острова за один из последних годов был равен $288 млн.