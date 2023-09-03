Домен маленького острова .ai стал «золотой жилой» на фоне бума ИИ

Домен маленького острова .ai стал «золотой жилой» на фоне бума ИИСпонтанное пополнение бюджета
Карибский остров Ангилья с населением около 16 тыс человек может заработать на буме ИИ около 30 млн долларов благодаря их интернет-домену «.ai». В соответствии с правилами, установленными Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN), все желающие получить домен «.ai» должны приобрести его у правительства Ангильи.
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Домены .ai уже получили такие компании, как xAI Илона Маска, Google, Microsoft и многочисленные стартапы. Винс Кейт, который управляет доменом от имени Ангильи с 1990-х годов, отметил, что за последний год количество регистраций в домене .ai почти удвоилось и достигло 287 432. По прогнозам Кейта, только в текущем году всплеск популярности домена .ai может принести Ангилье 30 млн долларов от регистрационных сборов, что является значительным доходом, учитывая, что ВВП острова за один из последних годов был равен $288 млн.