Домену .top выдвинули ультиматум: что с ним не так

Предупреждение ICANN последовало после того, как стало известно, что «.top» был вторым по распространенности суффиксом на фишинговых сайтах за последний год, уступая только «.com». Недавний отчет о фишинге, подготовленный Interisle Consulting Group на основе данных Anti-Phishing Working Group (APWG) и других источников, показал, что более 4% всех новых доменов «.top» с мая 2023 по апрель 2024 года были использованы для фишинга. Из 2,76 миллиона доменов «.top» более 117 000 были идентифицированы как фишинговые сайты.

В письме ICANN, отправленном 16 июля, отмечалось: «На основании информации и записей, собранных в течение нескольких недель, было установлено, что в реестре .TOP отсутствует процесс оперативного, всестороннего и разумного расследования и принятия мер по сообщениям о злоупотреблениях в DNS».