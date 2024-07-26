Наука и технологии
Опубликовано 26 июля 2024, 09:45
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Домену .top выдвинули ультиматум: что с ним не так

Из-за злоупотребления фишингом
Китайская компания, ответственная за управление доменом «.top», получила ультиматум от Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров (ICANN). К середине августа 2024 года компания Jiangsu Bangning Science & Technology Co. Ltd. должна внедрить эффективные системы обработки фишинговых сообщений и приостановки неправомерных доменов, иначе ей грозит потеря лицензии на .top.
Домену .top выдвинули ультиматум: что с ним не так
© Ferra

Предупреждение ICANN последовало после того, как стало известно, что «.top» был вторым по распространенности суффиксом на фишинговых сайтах за последний год, уступая только «.com». Недавний отчет о фишинге, подготовленный Interisle Consulting Group на основе данных Anti-Phishing Working Group (APWG) и других источников, показал, что более 4% всех новых доменов «.top» с мая 2023 по апрель 2024 года были использованы для фишинга. Из 2,76 миллиона доменов «.top» более 117 000 были идентифицированы как фишинговые сайты.

В письме ICANN, отправленном 16 июля, отмечалось: «На основании информации и записей, собранных в течение нескольких недель, было установлено, что в реестре .TOP отсутствует процесс оперативного, всестороннего и разумного расследования и принятия мер по сообщениям о злоупотреблениях в DNS».