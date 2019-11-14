Наука и технологии
Сегодня 15:15
Домофоны в России научили самостоятельно вызывать полицию
Они также могут открывать дверь сами при виде жильца
Концерн «Автоматика», принадлежащий корпорации в Ростех, разработал «умный» домофон с технологией распознавания лиц и возможностью автоматического вызова экстренных служб.
Устройство показали на Тюменском цифровом форуме и выставке «ИНФОТЕХ-2019». Домофон подключён к интернету и объединён с охранно-пожарной сигнализацией. Благодаря этому девайс может в автоматическом режиме связывать с экстренными службами и сообщать им о нештатных ситуациях. Также домофон может оповещать об опасности и жителей дома.
Устройство имеет цветной дисплей диагональю четыре дюйма и широкоформатную IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц. Она нужна для автоматического открывания дверей при подходе жильца к подъезду. Дверь также можно открыть удалённо со смартфона.
«РИА Новости» напоминает, что тестирование «умных» домофонов предыдущего поколения началось в Москве полтора года назад.