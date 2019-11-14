Домофоны в России научили самостоятельно вызывать полицию

Устройство показали на Тюменском цифровом форуме и выставке «ИНФОТЕХ-2019». Домофон подключён к интернету и объединён с охранно-пожарной сигнализацией. Благодаря этому девайс может в автоматическом режиме связывать с экстренными службами и сообщать им о нештатных ситуациях. Также домофон может оповещать об опасности и жителей дома.

Устройство имеет цветной дисплей диагональю четыре дюйма и широкоформатную IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц. Она нужна для автоматического открывания дверей при подходе жильца к подъезду. Дверь также можно открыть удалённо со смартфона.

«РИА Новости» напоминает, что тестирование «умных» домофонов предыдущего поколения началось в Москве полтора года назад.