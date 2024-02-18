Дональд Трамп запустил свою линию кроссовок

Цены варьируются от 200 долларов за простые кроссовки с надписью «45» до 400 долларов за позолоченные версии, при этом на изображениях предупреждается, что конечный продукт может не совпадать с реальностью. На сайте также можно приобрести одеколон и духи под маркой Трампа за 100 долларов.

Интересно, что на главной странице подчеркивается, что Трамп не имеет отношения к проекту, заявляя: «Trump и связанный с ним дизайн являются зарегистрированными торговыми марками … компании CIC Ventures LLC. Кроссовки Trump не разрабатываются, не производятся, не распространяются и не продаются Дональдом Дж. Трампом…». Примечательно, что на сайте также размещено изображение Трампа.