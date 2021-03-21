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Дональд Трамп запустит собственную соцсеть
Будет ли в новой соцсети стена, пока неизвестно
Представитель бывшего президента США заявил, что Дональд Трамп возвращается в соцсети — но на этот раз на собственную площадку. Новую социальную сеть пообещали запустить в течение ближайших месяцев.
Как пишет CNN, возвращение Трампа в соцсети случится в течение двух или трёх месяцев. Бывший президент США уверен, что его собственная площадка привлечёт десятки миллионов пользователей и «полностью переопределит игру».
Представитель Трампа рассказал, что многие компании беседовали с бывшим главой Соединённых Штатов по поводу соцсети, и что он ведёт переговоры с разными командами о новой платформе.
Напомним, в январе 2021 года Трампа навсегда заблокировали в Twitter и других соцсетях. Это случилось после того, как сторонники бывшего президента США организовали штурм Капитолия.