Дональд Трамп запустит собственную соцсеть

Как пишет CNN, возвращение Трампа в соцсети случится в течение двух или трёх месяцев. Бывший президент США уверен, что его собственная площадка привлечёт десятки миллионов пользователей и «полностью переопределит игру».

Представитель Трампа рассказал, что многие компании беседовали с бывшим главой Соединённых Штатов по поводу соцсети, и что он ведёт переговоры с разными командами о новой платформе.

Напомним, в январе 2021 года Трампа навсегда заблокировали в Twitter и других соцсетях. Это случилось после того, как сторонники бывшего президента США организовали штурм Капитолия.