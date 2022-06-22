Донорские органы научились дольше держать замороженными

Традиционное замораживание органов повреждает их клетки, поскольку со временем на них образуются кристаллы льда, что может сделать донорские органы человека непригодными для пересадки.

Криозащитные средства могут использоваться для предотвращения образования кристаллов льда и возникающих повреждений. Они используются для хранения образцов жидкостей, таких как кровь и сперма животных, но не могут применяться к целым органам, поскольку токсичны.

В новом исследовании ученые из Университета RMIT выявили новый тип криопротектора, он оказался эффективным для важных типов клеток, показав меньшую токсичность и лучшую сохранность по сравнению с существующими средствами.

"Это исследование может привести к разработке потенциально тысяч новых криозащитных агентов, которые могут быть адаптированы к конкретным типам клеток", - говорит Саффрон Брайант, ведущий исследователь исследования.