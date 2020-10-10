Дополнительная артерия доказала быструю эволюцию современного человека

В большинстве случаев срединная артерия в предплечье исчезает, а на её месте появляются две другие — лучевая и локтевая, пишет «Популярная механика». Однако в последнее время растёт число случаев, когда у людей остаются три артерии. Если в 1880-х годах такая особенность наблюдалась у 10% населения, то к XX веку доля выросла до 30%. Сейчас дополнительная артерия есть у 35% людей. Учёные говорят, что теоретически к концу столетия эта особенность будет почти у всех людей.

Исследователи предположили, что наличие срединной артерии может быть выгодно организму — увеличивает общее кровоснабжение. Как отметил один из авторов работы, эта артерия — прекрасный пример того, что человек всё ещё развивается.