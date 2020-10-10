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Дополнительная артерия доказала быструю эволюцию современного человека
К концу столетия эта артерия может быть у всех людей
Учёные из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды обнаружили, что с конца XIX века у людей стала всё чаще оставаться дополнительная артерия в предплечье. Обычно она исчезает через восемь недель после рождения. Исследователи считают этот факт доказательством того, что эволюция человека сейчас происходит быстрее, чем раньше.
В большинстве случаев срединная артерия в предплечье исчезает, а на её месте появляются две другие — лучевая и локтевая, пишет «Популярная механика». Однако в последнее время растёт число случаев, когда у людей остаются три артерии. Если в 1880-х годах такая особенность наблюдалась у 10% населения, то к XX веку доля выросла до 30%. Сейчас дополнительная артерия есть у 35% людей. Учёные говорят, что теоретически к концу столетия эта особенность будет почти у всех людей.
Исследователи предположили, что наличие срединной артерии может быть выгодно организму — увеличивает общее кровоснабжение. Как отметил один из авторов работы, эта артерия — прекрасный пример того, что человек всё ещё развивается.