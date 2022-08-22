Дополнительное яблоко в день может улучшить здоровье диабетиков

Учёные обнаружили, что люди с диабетом второго типа и высоким уровнем сахара в крови, которые в течение 12 недель съедали почти две дополнительные порции фруктов и овощей в день, стали лучше себя чувствовать. Они также потеряли 1,7 кг в весе и на 10% снизили уровень липопротеинов низкой плотности.

Большинство (96%) участников сказали, что программа была полезной и помогла улучшить питание.

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