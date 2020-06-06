Дополнительную роборуку для человека научили мощным ударам

Роборука имеет гидравлическую систему, которая позволяет ей быстро двигаться в разных направлениях. К сожалению, эта система требует наличие достаточно большого гидравлического агрегата.

Сама роборука крепится на жилете и состоит из трёх сегментов. Они могут менять угол между собой благодаря разнице давления на цилиндрах в соединении. На конце руки есть три пальца.

Сообщается, что грузоподъёмность роборуки равна пяти килограммам. Создатели показали, как она может подавать инструменты во время работы и даже совершать удары по гипсокартону, чтобы пробить его в нескольких местах.