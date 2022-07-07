Допустим, люди найдут инопланетян. Вот что произойдёт в первые три дня

Допустим, одному учёному всё же удалось обнаружить инопланетян. Но что произойдёт с человечеством дальше?

Спустя минуту все в обсерватории будут проверять, действительно ли сигнал от инопланетян был получен. Далее, ещё через минуту, учёные свяжутся с коллегами по всему миру, чтобы сообщить им точные координаты объекта в небе.

Через четыре минуты результаты других учёных будут передаваться американским специалистам. К примеру, Европа может подтвердить, что действительно в небе есть что-то аномальное. Полностью подтверждено наличие сигнала будет спустя пять минут.

Через шесть минут кто-нибудь из учёных может открыть шампанское и начать праздновать новое открытие. Спустя восемь минут учёные предупреждают об инопланетном объекте министра обороны. Тот запрещает им посылать ответный сигнал инопланетянам до того, пока не будет собрана необходимая информация.

Во время совещания президент и кабинет министров приходят к выводу, что сначала нужно попытаться связаться с инопланетянами, а потом уже рассказать всему миру об этом. Президент призывает NASA начать передачу сигналов на инопланетный корабль. Для этого будет использоваться двоичный код.

Спустя 20 минут инопланетяне так и не ответят на сигнал с Земли. К этому моменту о существовании пришельцев могут знать уже все правительства всех стран мира.

Через 30 минут инопланетный корабль уже почти войдёт в атмосферу Земли. Поэтому правительство передаст полицейским приказ, согласно которому они должны быть готовы остановить грабежи, хаос и другие беспорядки.

Спустя 45 минут по всему миру людей попросят сохранять спокойствие и оставаться в своих домах. Многие начнут запираться и заколачивать двери и окна.