Дорогу молодым? Массовые увольнения в IT-сфере коснулись «ветеранов»

Десятилетия последовательного роста способствовали формированию культуры, в которой опытные профессионалы, которых в возрасте 35+ часто называли «старшими», редко сталкивались с увольнением.

Однако сейчас ситуация изменилась. Компании ставят во главу угла эффективность, исправляя прошлый перебор с наймом. Соискатели, в особенности в США, сталкиваются с переполненным рынком, на котором за должности борются представители, как отмечает издание, четырех поколений. И да, компании уже не так хотят оставлять, либо нанимать, представителей более старших поколений.

Эта ситуация усугубляет давнюю проблему: предвзятое отношение к возрасту, либо так называемый «эйджизм».

Издание, чтобы подтвердить свои слова, вспомнило недавнюю рекламу сервиса по поиску работы, изображающая пожилую женщину, незнакомую с технологической терминологией. Сервис незамедлительно удалил рекламу и признали свою вину.

Куда IT-сферу все это приведет — неизвестно, но наблюдать за процессом становится все интереснее.