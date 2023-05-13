Достаточно хорошенько «ударить»: как удалось починить летящий к Юпитеру зонд

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) - это первая миссия Европейского космического агентства к Юпитеру, цель которой - исследовать Европу, Ганимед и Каллисто на наличие признаков подповерхностных океанов и потенциальной обитаемости. Инженеры объяснили возникшую проблему крошечным застрявшим штырем, который не позволял антенне правильно раскладываться.

Решив решить эту проблему, диспетчеры разработали различные стратегии, включая использование движителей космического аппарата и солнечных лучей для встряхивания и нагрева антенны. После нескольких дней, успех наконец пришел, когда был запущен «невзрывной привод», который сдвинул застрявший штырь и позволил антенне полностью развернуться.