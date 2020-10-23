Наука и технологии
Сегодня 17:07
Доставка белка в яички вылечила мужское бесплодие
Но не абы какого белка, а определённого
Исследователи смогли вылечить бесплодие, доставив белок PIN1 в яички мышей-самцов. Этот белок важен для производства сперматозоидов.
Как пишут СМИ, у трети пар, которые не могут завести ребёнка, причиной является мужское бесплодие. Оно часто возникает из-за недостатка сперматозоидов в семенной жидкости. Белок PIN1 же играет важную роль для функционирования гемато-тестикулярного барьера, который обеспечивает нормальные условия для развития мужских половых клеток.
Учёные специально вывели мышей без гена, кодирующего белок PIN1. Затем они создали уникальную систему доставки белка в яички. Она помогла бесплодным мышам вернуть способность к воспроизведению потомства.
Учёные говорят, что их работа впервые демонстрирует прямую доставку белков в яички для лечения мужского бесплодия.