Доставка из интернет-магазинов станет дешевле

Если Госдума примет законопроект «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в РФ» окончательно, то чеки заменят QR-коды. Это позволит торговым компаниям, которые занимаются доставкой, использовать только один кассовый аппарат удалённо, а значит существенно сэкономить. Такое снижение издержек может уменьшить стоимость доставки до 10%.

Законопроект уже поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), о чём рассказала «Известиям». Данную меру президент ассоциации назвал «серьёзным шагом навстречу всему интернет-ритейлу».

На сегодняшний день половина заказов в Москве осуществляется с помощью курьерской доставки. Каждый курьер при этом должен иметь при себе кассовый аппарат, чтобы предоставить клиенту чеки. Затраты на содержание одного аппарата доходят до 10 тысяч рублей в год.