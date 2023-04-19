Наука и технологии
17:35, 19 апреля 2023
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Доставка из Яндекс.Маркета станет быстрее. Потому что в нём заменили часть людей роботами

И построили отдельный Центр робототехники

Яндекс.Маркет открыл Центр робототехники для тестирования собственных складских роботов. Центр позволит компании быстро тестировать прототипы и собирать новых промышленных роботов, снижая затраты на хранение товаров на складах и повышая эффективность логистики.

Доставка из Яндекс.Маркета станет быстрее. Потому что в нём заменили часть людей роботами
Фото: Ferra.ru

Центр имеет площадь 1 700 кв. м и включает в себя испытательную площадку, имитирующую складское помещение с металлической конструкцией стеллажей весом 17 тонн, а также выделенные зоны, где осуществляется проектирование, сборка и отладка складских роботов.

Роботы, в том числе складской комплектовщик Spectro и транспортер Motus, ранее были протестированы на крупнейшем логистическом объекте Яндекс Маркета в подмосковном Софьине. Оба робота работают на программном обеспечении Яндекса и помогают ускорить складские процессы, освободить людей от «монотонной работы» и дать им возможность заниматься более «сложными и интересными» задачами, передает пресс-служба компании.

Яндекс.Маркет планирует официально открыть центр в мае.

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