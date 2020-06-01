Доставку товаров с AliExpress в Россию сделают быстрее

Издание «Ведомости» пишет, что новые рейсы стали результатом совместной работы «AliExpress Россия», логистического оператора «Цайняо», «Почты Китая» и «Почты России».

В «Цайняо» заявили, что теперь время доставки посылок может сократиться с 25-30 до 20-25 дней в зависимости от региона. Сообщается, что новые рейсы выполняются самолётами «Почты России» и авиакомпании «Авиастар-Ту». За один рейс перевозят более 40 000 посылок с AliExpress.

Также в «Цайняо» рассказали, что за март, апрель и май российским покупателям доставили более 7545 тонн посылок. Это на 60% больше, чем годом ранее.