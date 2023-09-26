Достоин ли покупки умный браслет Xiaomi Smart Band 8

Пользователю будет доступно огромное количество циферблатов на выбор. Их можно посмотреть в мобильном приложении для этого фитнес-браслета.

По функциональности тоже теперь почти нет никаких различий между Smart Band 8 и полноценными смарт-часами. Есть секундомер, таймер, управление музыкой, затвором камеры, более 150 видов тренировок и пр.

При отключении круглосуточного отслеживания кислорода в крови, отслеживания сна и Always On Display браслет Smart Band 8 проработает 16 дней. Если же ничего не отключать, то устройство за сутки теряет 30% заряда.

В целом Xiaomi Smart Band 8 - отличный девайс для отслеживания состояния здоровья, просмотра времени, но большего от него ждать не стоит. Стоит фитнес-браслет при этом немало и вы можете найти за те же деньги более продвинутую альтернативу.