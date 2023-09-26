Достоин ли покупки умный браслет Xiaomi Smart Band 8

Достоин ли покупки умный браслет Xiaomi Smart Band 8Вот какие у него плюсы и минусы
Эксперт YouTube-канала «ОБЗОРЫ без СИНТЕТИКИ» протестировал новый Xiaomi Smart Band 8.
Стоит ли менять старые фитнес-браслеты от Xiaomi на Smart Band 8? У новинки, во-первых, изменился внешний вид. Боковая рамка стала глянцевой, а ремешок можно снимать по отдельности. В остальном дизайн почти не поменялся по сравнению с предшественниками.
Частота обновления Smart Band 8 - 60 Гц. И работает всё очень плавно.
Пользователю будет доступно огромное количество циферблатов на выбор. Их можно посмотреть в мобильном приложении для этого фитнес-браслета.
По функциональности тоже теперь почти нет никаких различий между Smart Band 8 и полноценными смарт-часами. Есть секундомер, таймер, управление музыкой, затвором камеры, более 150 видов тренировок и пр.
При отключении круглосуточного отслеживания кислорода в крови, отслеживания сна и Always On Display браслет Smart Band 8 проработает 16 дней. Если же ничего не отключать, то устройство за сутки теряет 30% заряда.
В целом Xiaomi Smart Band 8 - отличный девайс для отслеживания состояния здоровья, просмотра времени, но большего от него ждать не стоит. Стоит фитнес-браслет при этом немало и вы можете найти за те же деньги более продвинутую альтернативу.