​Доступные умные часы CMF Watch 3 Pro вышли в новом светло-зеленом цвете

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 и частотой обновления 60 Гц, яркость достигает 670 нит. Для управления используется вращающаяся коронка, доступно более 120 циферблатов, включая те, что поддерживают Always-On Display. Корпус выполнен из металла, ремешок — из силикона.

Батарея на 350 мА·ч держит до 13 дней обычного использования или 3,5 дня с включенным Always-On Display. Полная зарядка занимает около 99 минут. Для здоровья предусмотрены датчик сердечного ритма, мониторинг SpO2, контроль стресса, напоминания о воде и движении, а также инструменты для женского здоровья.