Наука и технологии
Опубликовано 01 октября 2025, 20:05
​Доступные умные часы CMF Watch 3 Pro вышли в новом светло-зеленом цвете

Всего за $99
CMF by Nothing представила новую светло-зеленую версию смарт-часов Watch 3 Pro. Ранее модель была доступна в темно-сером, светло-сером и оранжевом цветах. Новая версия сочетает светло-зеленый ремешок и безель с темно-зеленым корпусом и застежкой. Цена осталась прежней — $ 99, £99 или € 99, изменений в железе или программном обеспечении нет.
© CMF

Часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 и частотой обновления 60 Гц, яркость достигает 670 нит. Для управления используется вращающаяся коронка, доступно более 120 циферблатов, включая те, что поддерживают Always-On Display. Корпус выполнен из металла, ремешок — из силикона.

Батарея на 350 мА·ч держит до 13 дней обычного использования или 3,5 дня с включенным Always-On Display. Полная зарядка занимает около 99 минут. Для здоровья предусмотрены датчик сердечного ритма, мониторинг SpO2, контроль стресса, напоминания о воде и движении, а также инструменты для женского здоровья.

​Доступные умные часы CMF Watch 3 Pro вышли в новом светло-зеленом цвете

© CMF

Для спорта доступны 131 режим, включая семь с автоматическим распознаванием, а также анимированные разминки и ИИ-анализ тренировок. Есть GPS с поддержкой ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS.

Часы поддерживают звонки по Bluetooth, управление жестами, интеграцию с ChatGPT, записи с авто-транскрипцией и просмотр новостей.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
