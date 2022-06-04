Довели: ученые опустятся к древнему океанскому дну в поисках минералов для электромобилей

Ренджи Чжоу, один из авторов работы, заявил, что полученные результаты могут облегчить получение важнейших минералов, используемых в возобновляемых и зеленых технологиях.

“Кальцит и другие гидротермальные минералы часто наблюдаются в важнейших месторождениях минералов и образуются под действием минерализующих флюидов”, - сказал д-р Чжоу.

Сектор возобновляемых источников энергии продолжает быстро развиваться с растущим спросом на такие технологии, как ветряные турбины, солнечные батареи, электромобили и аккумуляторы. Для их производства часто требуются большие объемы важнейших минералов. Так, по словам Чжоу, электромобилям требуется в четыре раза больше меди, чем обычным автомобилям, а одна ветряная турбина использует несколько тонн редкоземельных магнитов.