Дожди и облака из металла: астрономы подробно изучили планету WASP-121b

WASP-121b вращается вокруг звезды на расстоянии 850 световых лет от Земли и она в два раза больше нашего Юпитера. WASP-121b совершает оборот всего за 30 часов - чуть больше земных суток. Она также имеет причудливую продолговатую форму, что объясняется интенсивными гравитационными силами своей родной звезды, которым подвергается планета.

Команда наблюдала за горячим Юпитером с помощью космического телескопа Хаббл, и их исследование опубликовано на этой неделе в журнале Nature Astronomy.

“Горячие юпитеры известны тем, что имеют очень яркую дневную сторону, но ночная сторона - это совсем другой зверь”, - сказал Тансу Дейлан, астрофизик из Массачусетского технологического института и соавтор статьи, в пресс-релизе института. “Ночная сторона WASP-121b примерно в 10 раз тусклее, чем дневная”.

Значительно отличающиеся температуры на обеих сторонах планеты создают динамичную среду для различных молекул, плавающих в атмосфере. Днем вода разрывается на части под воздействием жары почти в 2760°C и переносится на ночную сторону планеты ветрами со скоростью 17702 км/ч.

Более того, ночная сторона планеты настолько холодна, что может способствовать образованию облаков из металла. Горячие температуры на теплой стороне планеты могут испарять железо, корунд и титан, что может вызвать дожди из тяжелых металлов на холодной стороне, когда газообразные облака взбиваются. Ранее другой горячий Юпитер - WASP 76b - демонстрировал признаки аналогичного явления.

Через миллионы лет приливные силы, которым подвергается WASP-121b, разорвут планету на части, подытожили ученые.