Дожить до 100: ученые увеличили продолжительность жизни организмов

Исследование проводилось под руководством доктора Менг Ванг из Медицинского колледжа Бэйлора. Последние семь лет Ванг работала над изучением взаимосвязи между долголетием и лизосомами - маленькими мешочками, находящимися в клетках, которые отвечают за расщепление и утилизацию продуктов жизнедеятельности.

Ванг и ее команда изучили сигналы, поступающие из лизосом, и обнаружили, что жирная кислота под названием дигомо-гамма-линолевая кислота играет важную роль. Вырабатываемая лизосомами, эта жирная кислота запускает цепную реакцию клеточного обмена сообщениями, которая продлевает жизнь круглых червей C. elegans. Ученые смогли настроить сигналы жирных кислот, чтобы эффективно контролировать продолжительность жизни червей, увеличив ее в среднем с 17 дней до 20-25.

Эти сигналы, позволяющие клеткам "разговаривать" друг с другом о старении, демонстрируют, как молекулы лизосом могут играть важную роль в координации старения всего организма, считает команда. Эксперименты с червями показали, что хотя сигнальная молекула вырабатывается в жировой ткани, она принимается клетками в других частях тела.