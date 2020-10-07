Драгоценные камни выросли в недрах Земли за несколько часов

Кратко о работе исследователей пишет «Популярная механика». Авторы изучали пегматиты. Так называют магматические горные породы, обогащённые редкими минералами. В них могут встречаться изумруд, гранат, циркон, топаз и другие драгоценные камни. Кристаллы формируются из магмы, то есть расплава.

Известно, что если охладить расплав быстро, то образуется много маленьких кристаллов. А вот за сотни или тысячи лет сформируются крупные камни. Однако пегматиты довольно быстро охлаждаются, а в них, тем не менее, находили гигантские кристаллы.

Учёные провели математическое моделирование, чтобы выяснить, что происходит. Как оказалось, важным фактором в процессе роста кристаллов становится вода. Она может стать частью расплава и остаётся там. Со временем массовый процент воды в расплаве растёт, и в какой-то момент её становится так много, что из расплава получается раствор. В растворе же диффузия и скорость перемещения атомов выше, из-за этого скорость роста кристаллов значительно увеличивается.