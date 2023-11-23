Драма вокруг OpenAI раскрыла «истинное лицо» жадности технологической индустрии

Идеологическая борьба за темпы развития технологий привела к "перевороту", вызванному опасениями по поводу стремления Альтмана к коммерциализации. Миссия некоммерческой организации, направленная на ответственное развитие ИИ, столкнулась с экономическими интересами влиятельных инвесторов, в результате чего компания Microsoft поддержала возвращение Альтмана.

Эта история показывает, что, когда дело доходит до реального мира, «безопасность» ИИ в Кремниевой долине отходит на второй план перед жестокой погоней за деньгами.

Уникальная структура OpenAI, в которой некоммерческая компания управляет коммерческой, не смогла предотвратить столкновение между этикой и интересами индустрии.