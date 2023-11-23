Драма вокруг OpenAI раскрыла «истинное лицо» жадности технологической индустрии

Драма вокруг OpenAI раскрыла «истинное лицо» жадности технологической индустрииПрибыль стала выше этики
В результате недавнего «переворота» в совете директоров компании OpenAI, приведшего к драматическому смещению Сэма Альтмана и его последующему триумфальному восстановлению в должности, стало очевидным безжалостное столкновение этики и прибыли в мире технологий.
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Идеологическая борьба за темпы развития технологий привела к "перевороту", вызванному опасениями по поводу стремления Альтмана к коммерциализации. Миссия некоммерческой организации, направленная на ответственное развитие ИИ, столкнулась с экономическими интересами влиятельных инвесторов, в результате чего компания Microsoft поддержала возвращение Альтмана.
Эта история показывает, что, когда дело доходит до реального мира, «безопасность» ИИ в Кремниевой долине отходит на второй план перед жестокой погоней за деньгами.
Уникальная структура OpenAI, в которой некоммерческая компания управляет коммерческой, не смогла предотвратить столкновение между этикой и интересами индустрии.