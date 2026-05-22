Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2026, 16:36
Dreame выпустила в России умную газонокосилку-робота A1 Pro 2000

Сама строит карту участка без проводов
Dreame вывела на российский рынок роботизированную газонокосилку A1 Pro 2000. Её главная особенность: не нужно прокладывать по газону ограничительные провода, как у большинства моделей.
© Dreame

Устройство само составляет карту участка с помощью системы Omnisense™ и лазерного LiDAR. Границы кошения, запрещённые зоны и маршруты задаются через приложение Dreamehome. Косилка строит трёхмерную карту территории.

Робот «идёт» по газону не хаотично, а U-образными рядами. Он видит препятствия (деревья, игрушки, животных) и объезжает их. Крупные колёса позволяют заезжать на склоны до 45°.

© Dreame

Высоту среза можно менять от 30 до 70 мм в приложении. Максимальная площадь обработки — 2000 м², а за сутки робот может скосить до 1000 м². Когда садится батарея, он сам едет на зарядку, а потом продолжает с того же места. У косилки есть датчик дождя. Корпус защищён от воды (стандарт IPX6), лезвия можно менять без инструментов.

Цена — 199 990 ₽, до 25 мая действует скидка — 179 990 ₽.

Источник:Dreame
Автор:Максим Многословный
