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Дрессировку собак через наказания признали вредной

Она может плохо отразиться на здоровье животных
Португальские учёные заявили, что дрессировка собак через наказания плохо влияет на состояние животных. Они ведут себя более напряжённо впоследствии и меньше радуются.

О работе учёных рассказывает «N+1». В целом, исследования показывают, что дрессировка собак через поощрения гораздо эффективнее, но некоторые люди всё равно продолжают использовать наказания. Исследователи из Университета Порту решили изучить, как именно дрессировка с наказанием влияет на собак.

Учёные связались с семью центрами дрессировки: в трёх использовали позитивное подкрепление, в двух — подкрепление с элементами наказания и ещё в двух — наказания.

Собак, которые обучались в центрах, разделили на три группы по методам обучения. Животных записывали на камеру и анализировали образцы их слюны.

Оказалось, что во время дрессировки с наказанием собаки чаще проявляли признаки стресса. Также в их слюне был повышен уровень кортизола — гормона стресса. У собак, которых дрессировали с наказаниями, в дальнейшем может ухудшиться здоровье.