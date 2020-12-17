Дрессировку собак через наказания признали вредной

О работе учёных рассказывает «N+1». В целом, исследования показывают, что дрессировка собак через поощрения гораздо эффективнее, но некоторые люди всё равно продолжают использовать наказания. Исследователи из Университета Порту решили изучить, как именно дрессировка с наказанием влияет на собак.

Учёные связались с семью центрами дрессировки: в трёх использовали позитивное подкрепление, в двух — подкрепление с элементами наказания и ещё в двух — наказания.

Собак, которые обучались в центрах, разделили на три группы по методам обучения. Животных записывали на камеру и анализировали образцы их слюны.

Оказалось, что во время дрессировки с наказанием собаки чаще проявляли признаки стресса. Также в их слюне был повышен уровень кортизола — гормона стресса. У собак, которых дрессировали с наказаниями, в дальнейшем может ухудшиться здоровье.