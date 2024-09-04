Древнее столкновение с астероидом раздробило Ганимед и сбило его с оси

Открытая Галилеем в 1610 году, Ганимед больше Меркурия и является единственной луной, обладающей магнитным полем. Изломанная поверхность луны, отмеченная концентрическими кольцами с центром на 21° ю.ш. 179° з.д., озадачивала ученых на протяжении десятилетий. Теперь считается, что эти кольца обозначают место древнего удара, оставившего кратер до 1 600 км в поперечнике.

Моделирование, проведенное планетологом Хиратой Наоюки, показывает, что это мощное столкновение накренило Ганимед, сместив место удара с северного полюса на его нынешнее положение в южных средних широтах.