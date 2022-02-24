Древнеегипетский кинжал из метеорита изучили подробнее с помощью рентгеновских лучей

Древнеегипетский кинжал из метеорита изучили подробнее с помощью рентгеновских лучейИ выяснили откуда он взялся
Среди более чем 5 тыс артефактов, найденных в гробнице Тутанхамона, было 19 предметов из железа, включая кинжал с золотой рукоятью. Кроме того, на талии и шее мумии были нанизаны металлические бусы и другие драгоценные камни. В 2013 году ученые проанализировали одну из бусин и обнаружили, что ее микроструктура и состав очень похожи на состав железного метеорита. Вероятно, железо было обработано в небольшие тонкие листы, прежде чем из него сделали бусы..
Что касаемо кинжала, то высокое содержание в нем никеля заставило ученых предположить, что железо для его лезвия, скорее всего, также было получено из метеорита. Это подтвердилось, когда клинок подвергли рентгенофлуоресцентной спектроскопии для анализа его состава. Оказалось, что лезвие состоит в основном из железа, 11 процентов никеля и 0,6 процента кобальта - состав, который действительно сопоставим с составом железных метеоритов.
Вопрос о происхождении кинжала также остается открытым. В отличие от других железных артефактов, найденных в гробнице Тута, которые были сделаны грубо, кинжал был изготовлен мастерски. Существует письменное свидетельство его иностранного происхождения в дипломатической переписке на аккадском языке из египетского царского архива. В письмах упоминается список подарков, присланных Аменхотепу III (дедушке Тутанхамона) царем Митанни по случаю женитьбы первого на митаннийской принцессе. В список входит кинжал с лезвием из железа и золотой рукоятью с инкрустацией из лазурита.
Такафуми Мацуи и его коллеги из Технологического института Чиба в Японии использовали портативный сканирующий рентгенофлуоресцентный прибор для измерения содержания элементов в кинжале, золотой рукояти и золотых ножнах. Наиболее интересным оказалось распределение элементов на лезвии. Они показали отчетливую перекрестную текстуру, известную как "узор Видманштеттена", которая характерна для октаэдрита, самой большой группы железных метеоритов.
По мнению авторов, малое количество серы в черных вкраплениях и узор Видманштеттена являются убедительным доказательством того, что кинжал царя Тута был выкован при относительно низкой температуре - менее 950° C.