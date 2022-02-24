Древнеегипетский кинжал из метеорита изучили подробнее с помощью рентгеновских лучей

Среди более чем 5 тыс артефактов, найденных в гробнице Тутанхамона, было 19 предметов из железа, включая кинжал с золотой рукоятью. Кроме того, на талии и шее мумии были нанизаны металлические бусы и другие драгоценные камни. В 2013 году ученые проанализировали одну из бусин и обнаружили, что ее микроструктура и состав очень похожи на состав железного метеорита. Вероятно, железо было обработано в небольшие тонкие листы, прежде чем из него сделали бусы..

Что касаемо кинжала, то высокое содержание в нем никеля заставило ученых предположить, что железо для его лезвия, скорее всего, также было получено из метеорита. Это подтвердилось, когда клинок подвергли рентгенофлуоресцентной спектроскопии для анализа его состава. Оказалось, что лезвие состоит в основном из железа, 11 процентов никеля и 0,6 процента кобальта - состав, который действительно сопоставим с составом железных метеоритов.