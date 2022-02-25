"Древнейшая профессия": найден 5 000 - летний череп со следами операции на ухе

По мнению авторов недавней работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, это самый ранний из найденных примеров хирургии уха. Испанская команда также обнаружила кремневое лезвие, которое, возможно, использовалось в качестве инструмента для прижигания.

В июле 2018 года команда обнаружила череп, который стал предметом последнего исследования. На обеих сторонах черепа возле сосцевидных костей (расположенных сразу за ухом) были обнаружены следы перфораций. Авторы предположили, что эти перфорации были результатом двух хирургических вмешательств, по одному на каждом ухе, проведенных человеком с зачаточными анатомическими знаниями. На правом ухе наблюдалось большее костное ремоделирование, что указывает на то, что первая операция была проведена для лечения, вероятно, опасного для жизни состояния, учитывая риски, связанные с такой процедурой в тот период.