Древнеримская монета раскрыла давно потерянного императора

Монета, хранящаяся в коллекции The Hunterian Университета Глазго, была среди нескольких монет того же дизайна, найденных в Трансильвании, на территории современной Румынии, в 1713 году. С середины XIX века их считали подделками из-за грубого, странного дизайна и беспорядочных надписей.

В новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, ученые сравнили монету Спонсиона с другими римскими монетами, хранящимися в Хантерианском музее, включая две подлинные.

Они обнаружили на поверхности монеты минералы, которые соответствуют тому, что она была закопана в почву в течение длительного периода времени, а затем подверглась воздействию воздуха. Команда также обнаружила следы износа, которые указывают на то, что монета находилась в активном обращении.

Ведущий автор исследования Пол Н. Пирсон сказал: "Научный анализ этих сверхредких монет спасает императора Спонсиана от безвестности. Наши данные свидетельствуют о том, что он правил римской Дакией, изолированным золотодобывающим форпостом, в то время, когда империя была охвачена гражданскими войнами, а пограничные земли были захвачены".

Римская провинция Дакия, территория, пересекающаяся с современной Румынией, была регионом, который ценился за свои золотые прииски. Археологические исследования установили, что эта территория была отрезана от остальной части Римской империи примерно в 260 году н.э. Окруженный врагами, Спонсиан, возможно, был офицером местной армии, вынужденным принять верховное командование в период хаоса и гражданской войны, защищая военных и гражданское население Дакии до восстановления порядка и эвакуации провинции между 271 и 275 гг. н.э.