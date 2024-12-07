Древние черные дыры проходили сквозь Землю: осталось найти следы в камне

Физики из Университета Буффало и Национального университета Донг Хва подсчитали, что черная дыра массой с астероид может пройти сквозь планету, оставив туннель шириной 100 нанометров. Это может привести к образованию туннелей в древних камнях или старых зданиях.

Хотя вероятность обнаружения этих черных дыр невелика, около 0,000 001%, поиски все же могут оказаться полезными, поскольку предлагают уникальный способ найти свидетельства существования этих загадочных объектов.

Исследование было опубликовано в журнале Physics of the Dark Universe.