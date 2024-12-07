Древние черные дыры проходили сквозь Землю: осталось найти следы в камне

Опубликовано 07 декабря 2024, 19:301 мин.
Древние черные дыры проходили сквозь Землю: осталось найти следы в камнеОни способны оставлять крошечные туннели в камнях и зданиях
Первобытные черные дыры, крошечные объекты, которые могли образоваться после Большого взрыва, могут оставлять следы прямо здесь, на Земле. Новое исследование показывает, что эти черные дыры, хотя и невидимые, могут проделывать микроскопические туннели в твердых материалах, таких как камни.
Физики из Университета Буффало и Национального университета Донг Хва подсчитали, что черная дыра массой с астероид может пройти сквозь планету, оставив туннель шириной 100 нанометров. Это может привести к образованию туннелей в древних камнях или старых зданиях.
Хотя вероятность обнаружения этих черных дыр невелика, около 0,000 001%, поиски все же могут оказаться полезными, поскольку предлагают уникальный способ найти свидетельства существования этих загадочных объектов.
Исследование было опубликовано в журнале Physics of the Dark Universe.