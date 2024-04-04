Древние комары помогут в борьбе с современной малярией

Исследовательская группа, возглавляемая Университетом Макмастера, считает, что эти комары обладают огромным потенциалом. Используя современные методы анализа ДНК и тестирования, они смогут получить ценную информацию о паразите Plasmodium — одноклеточном организме, вызывающем малярию.

«Москиты могут быть похожи на маленькие летающие капсулы времени», — говорит Меган Брикли, ведущий исследователь. «Изучая их сохранившиеся останки, мы сможем понять, как малярия перемещалась по человеческим популяциям в прошлом, что позволит разработать стратегии борьбы с ней сегодня».

Эти исторические коллекции комаров — некоторые из них датируются колониальными экспедициями 1700-х годов — содержат множество неиспользованных данных. Ученые могут проследить эволюцию видов Plasmodium, понять исторический ареал распространения малярии (когда-то она процветала в более холодных регионах, таких как Камчатка) и предсказать, как изменение климата может повлиять на ее распространение в будущем.

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