Древние люди были ограничены в численности из-за поедания мяса

Исследователи, о работе которых рассказывает Naked Science, выяснили, как факторы окружающей среды влияют на численность групп охотников-собирателей во всём мире.

Как оказалось, в регионах с суровыми или засушливыми зимами растительной пищи не хватало. Те, кто жил в таких местах, сильно зависели от мяса. Однако животных тоже не так много. Такой дефицит заставлял охотников-собирателей держать свои группы немногочисленными.

В СМИ также озвучили мнение, что поскольку неандертальцы почти исключительно мясом, это могло привести к их постепенному вымиранию.