Древние люди были ограничены в численности из-за поедания мяса

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Древние люди были ограничены в численности из-за поедания мясаРастительное питание помогало наращивать популяцию
Учёные заявили, что популяции охотников-собирателей были малочисленными из-за того, что питались преимущественно мясом. Те, кто мог есть ещё и растительную пищу круглый год, выигрывали в численности.
Исследователи, о работе которых рассказывает Naked Science, выяснили, как факторы окружающей среды влияют на численность групп охотников-собирателей во всём мире.
Как оказалось, в регионах с суровыми или засушливыми зимами растительной пищи не хватало. Те, кто жил в таких местах, сильно зависели от мяса. Однако животных тоже не так много. Такой дефицит заставлял охотников-собирателей держать свои группы немногочисленными.
В СМИ также озвучили мнение, что поскольку неандертальцы почти исключительно мясом, это могло привести к их постепенному вымиранию.