Древние техники помогли создать крепчайший скотч

Древние техники помогли создать крепчайший скотчНо при этом легко отклеивающийся
Ученые из Технологического института Вирджинии разработали новый метод улучшения клейкой ленты, черпая вдохновение в древнем японском искусстве киригами. Специально вырезая ряды U-образных прорезей в имеющейся в продаже клейкой ленте и нанося ее на различные поверхности, ученые добились одновременно сильнейшими клейкими свойствами и способностью ленты легко сниматься.
При отклеивании в одном направлении клейкая лента проявляла в 60 раз большую силу сцепления по сравнению с неизмененной лентой того же вида. Однако при отслаивании в противоположном направлении она легко отклеивалась.
Такое уникальное поведение, известное как обратное распространение трещин, позволяет создавать прочные и в то же время легко отклеивающиеся ленты. В лабораторных испытаниях лента, вырезанная киригами, превзошла обычную ленту: коробки, запечатанные с помощью улучшенной ленты, выдержали не менее пяти падений с высоты.
Эта технология может найти применение в упаковках, роботизированных захватах, носимых устройствах и перерабатываемых продуктах.