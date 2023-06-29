Древние техники помогли создать крепчайший скотч

При отклеивании в одном направлении клейкая лента проявляла в 60 раз большую силу сцепления по сравнению с неизмененной лентой того же вида. Однако при отслаивании в противоположном направлении она легко отклеивалась.

Такое уникальное поведение, известное как обратное распространение трещин, позволяет создавать прочные и в то же время легко отклеивающиеся ленты. В лабораторных испытаниях лента, вырезанная киригами, превзошла обычную ленту: коробки, запечатанные с помощью улучшенной ленты, выдержали не менее пяти падений с высоты.

Эта технология может найти применение в упаковках, роботизированных захватах, носимых устройствах и перерабатываемых продуктах.