Древние жуки ели перья динозавров. А они были и не против

Хотя взаимоотношения членистоногих и беспозвоночных крайне редки в ископаемых, это открытие свидетельствует о симбиотических отношениях между жуками и динозаврами, которые обеспечивали одностороннюю или взаимную выгоду.

Окаменелые личинки жуков были идентифицированы как родственные современным жукам-кожеедам, которые обычно питаются запасами органических материалов, включая натуральные волокна, а также могут быть найдены в гнездах птиц и млекопитающих.

Доктор Энрике Пеньяльвер, ведущий автор исследования, сказал, что личинки жуков жили в перьях, которые скапливались на дереве, производящем смолу, или рядом с ним, вероятно, в гнезде.