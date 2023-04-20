Древние жуки ели перья динозавров. А они были и не против

Древние жуки ели перья динозавров. А они были и не противЭти жуки и по сей день едят перья
Недавно обнаруженные окаменелости в янтаре показали, что жуки питались перьями динозавров около 105 миллионов лет назад. Фрагменты янтаря, найденные в испанском местечке Сан-Хуст, содержали личинки мелких жуков, окруженные пуховыми перьями, принадлежавшими неизвестному тероподному динозавру.
Хотя взаимоотношения членистоногих и беспозвоночных крайне редки в ископаемых, это открытие свидетельствует о симбиотических отношениях между жуками и динозаврами, которые обеспечивали одностороннюю или взаимную выгоду.
Окаменелые личинки жуков были идентифицированы как родственные современным жукам-кожеедам, которые обычно питаются запасами органических материалов, включая натуральные волокна, а также могут быть найдены в гнездах птиц и млекопитающих.
Доктор Энрике Пеньяльвер, ведущий автор исследования, сказал, что личинки жуков жили в перьях, которые скапливались на дереве, производящем смолу, или рядом с ним, вероятно, в гнезде.