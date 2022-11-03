Древняя ДНК раскрыла секрет раннего заселения Южной Америки

Исследователи не только предоставили новые генетические доказательства, подтверждающие существующие археологические данные о миграции с севера на юг в сторону Южной Америки, но и впервые обнаружили миграции в обратном направлении вдоль Атлантического побережья.

Среди ключевых находок, исследователи также обнаружили гены неандертальцев в геномах древних людей из Южной Америки. Неандертальцы - это вымершая популяция архаичных людей, обитавших на территории Евразии в эпоху нижнего и среднего палеолита.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the Royal Society B., позволяют предположить, что перемещения людей ближе к Атлантическому побережью в конечном итоге связали древние Уругвай и Панаму миграционным маршрутом с юга на север - на расстоянии 5 277 километров друг от друга.

Полученные данные свидетельствуют о явной связи между древними геномами из северо-восточной Бразилии, Лагоа Санта, Уругвая и Панамы. Новая модель показывает, что заселение Атлантического побережья произошло только после заселения большей части Тихоокеанского побережья и Анд. Исследователи также обнаружили сильные австралийские генетические сигналы в древнем геноме из Панамы.

"Между Австралазией и Америкой находится целый Тихий океан, и мы до сих пор не знаем, как эти предковые геномные сигналы появились в Центральной и Южной Америке, не оставив следов в Северной Америке", - сказал Андре Луис Кампело дос Сантос, один из авторов работы.