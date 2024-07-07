Древняя сверхновая SN 1181 «ожила» всего 20 лет назад

Недавние исследования с использованием компьютерного моделирования и данных наблюдений пролили свет на остаток сверхновой (SNR) 1181, выявив двойную ударную структуру. Вопреки ожиданиям, высокоскоростные звездные ветры с поверхности остатка начались всего 20−30 лет назад, что говорит о возобновлении активности объекта.

Исследовательская группа под руководством Такатоши Ко из Токийского университета планирует дальнейшие наблюдения с помощью радиотелескопа VLA и телескопа Subaru для подтверждения своей модели.