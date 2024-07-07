Древняя сверхновая SN 1181 «ожила» всего 20 лет назад

Опубликовано 07 июля 2024, 13:40
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Древняя сверхновая SN 1181 «ожила» всего 20 лет назадСтолкновение белых карликов в прошлом
Сверхновая звезда, замеченная впервые в 1181 году, озадачивала астрономов на протяжении веков. Теперь загадочная SN 1181 получила объяснение. Исследователи обнаружили, что сверхновая была вызвана столкновением двух белых карликов, в результате чего образовалась сверхновая типа Iax.
Недавние исследования с использованием компьютерного моделирования и данных наблюдений пролили свет на остаток сверхновой (SNR) 1181, выявив двойную ударную структуру. Вопреки ожиданиям, высокоскоростные звездные ветры с поверхности остатка начались всего 20−30 лет назад, что говорит о возобновлении активности объекта.
Исследовательская группа под руководством Такатоши Ко из Токийского университета планирует дальнейшие наблюдения с помощью радиотелескопа VLA и телескопа Subaru для подтверждения своей модели.